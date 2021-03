“Pode esperar muita raça e vontade”, afirma Matheus Jussa em coletiva de apresentação

Como zagueiro ou volante, Matheus Jussa, ex-Internacional, é novo reforço do Fortaleza na temporada 2021. Em coletiva de apresentação, realizada nesta quinta-feira (4), o atleta de 24 anos garante que dedicação, raça e vontade são suas características principais.

“Sou um jogador muito defensivo. Pode esperar de mim muita dedicação, muita raça e muita vontade. Estou aqui para vestir essa camisa com muita garra e determinação. Esse é o jogador que eu sempre fui e daqui para frente, defendendo o Fortaleza, serei muito mais.”

A polivalência é o ponto forte de Matheus Jussa. Aos 24 anos, o atleta pode atuar no setor defensivo e de meio-campo. Porém, ele afirma que sua preferência é jogar como volante.

“A primeira vez que eu joguei de zagueiro foi na base. Fui contratado no Internacional como zagueiro e volante. Mas me sinto melhor jogando como volante, mas se for necessário jogar em outras posições para ajudar o clube, estou disposto.”

A dupla Juninho e Felipe é peça-chave na equipe do Fortaleza. Desde 2019 atuando juntos, os volantes tem a confiança do treinador Enderson Moreira. Para Matheus Jussa, há muita qualidade na posição, mas garante que irá buscar sua vaga na equipe titular.

“Eu tenho muito respeito por todos os atletas dentro do clube, independente de ser da minha posição ou não. Mas eu vim aqui para buscar meu espaço, respeitando a todos. Quero somar e estarei à disposição do clube.”

Matheus Jussa aguarda a regularização no BID para estrear com a camisa do Fortaleza. Dos novos contratados, apenas o meio-campista Lucas Crispim, que atuou diante do CRB/AL na estreia da Copa do Nordeste, e o atacante Robson, foram regularizados.