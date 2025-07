Fortaleza formaliza proposta por Adam Bareiro; veja valor e percentual

O Fortaleza fez uma proposta de US$ 3,5 milhões (cerca de R$19 mi) por 70% dos direitos econômicos de Adam Bareiro. A negociação deve avançar e o centroavante paraguaio de 28 anos deve poderá ser o próximo reforço do Tricolor, conforme apurou o Diário do Nordeste.

O jogador, que pertence ao River Plate, foi emprestado ao Al-Rayyan (Catar), no início desta temporada e retornou ao time argentino no meio do ano. Na equipe, ele marcou seis gols e deu uma assistência em 17 partidas disputadas. O atleta também tem passagens por times como San Lorenzo, Nacional e Monterrey (MEX).

O atleta tem sido convocado para a Seleção Paraguaia. Pela Albirroja, participou de 9 partidas, sem registrar gols. Além disso, esteve em campo na Copa América de 2024.

O Tricolor do Pici volta a campo no dia 9 de julho, quando enfrenta o Bahia em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília).