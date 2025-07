Fortaleza faz sondagem pelo colombiano Jorman Campuzano, volante do Boca Juniors

O Fortaleza segue buscando novas peças para seu elenco no mercado. O clube tricolor sondou a situação do volante Jorman Campuzano, do Boca Juniors. O atleta estava emprestado ao Atlético Nacional/COL e se reapresenta a equipe argentina nesta terça-feira (1º), após o fim de contrato.

Campuzano tem contrato com o Boca Jrs. até o fim de 2026, mas o clube tem interesse em negociá-lo, por estar com movimentação avançada com o Marino Hinestroza, que pertence ao mesmo time do atleta. A equipe colombiana tenta uma proposta ao Jorman, de U$1,5 milhão de dólares, que vai contra o que deseja o Boca, que é U$2,5 milhões de dólares.

Pelo lado Tricolor, o clube cearense espera o desenrolar das negociações entre Atlético Nacional/COL e Boca Jrs. para formalizar uma proposta oficial pelo jogador.