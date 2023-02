Fortaleza empresta volante Ronald ao Cuiabá

O volante Ronald foi emprestado pelo Fortaleza ao Cuiabá até o final da temporada 2023. A informação foi confirmada pelo próprio Fortaleza no início da tarde desta sexta-feira (17). Atuando pelo Fortaleza desde 2020, o jogador de 25 anos será emprestado pelo Tricolor pela primeira vez desde que chegou ao clube.

Ronald tem contrato com o Tricolor do Pici até o fim de 2024. O jogador, que na temporada passada somou 41 jogos pelo Fortaleza, perdeu espaço em 2023 e participou de apenas duas partidas na atual temporada. No mercado, recebeu contatos de Santos e São Paulo anteriormente, mas as negociações não avançaram.

Com passagens por Nova Iguaçu, Nacional Muriaé, Ponte Preta e Juventus Jaraguá, Ronald chegou ao Pici na temporada 2020. Com a camisa do Leão, o volante soma 110 partidas disputadas, além de três gols e cinco assistências.

NOVO DESAFIO PARA RONALD

O Cuiabá disputará pelo menos três competições na temporada 2023. A equipe conseguiu escapar do rebaixamento na última edição da Série A e irá participar do torneio mais uma vez. Além dessa competição, o Dourado disputa o Campeonato Mato-Grossense e também a Copa do Brasil. O Fortaleza desejou sucesso a Ronald em seu novo clube.