Calebe projeta temporada no Fortaleza: 'me vejo encaixando nesse projeto'

Calebe, de 22 anos, foi apresentado como novo jogador do Fortaleza. O meia é uma das maiores contratações do clube. O Tricolor investiu R$6 milhões de reais, mesmo valor de Renato Kayzer. O presidente Marcelo Paz, e o vice, Alex Santiago, falaram sobre o novo reforço. O recém-contratado destacou o projeto do clube como ponto forte para aceitar a proposta em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (17).

O Fortaleza adquiriu 50% dos direitos econômicos do meia junto ao Atlético-MG. O contrato vai até 31 de 2026.

“Tenho um longo trabalho pela frente e pode ter certeza que eu vou dar esse retorno (do investimento). É um objetivo meu junto com meus familiares que a gente sabe do peso que tem. Quando eu tive uma conversa com o Vojvoda, ele falou das minhas características, sobre o que eu sei fazer em campo, aquilo que eu tenho que melhorar e eu vim com um projeto do clube. O clube está crescendo muito e me vejo encaixando nesse projeto de poder evoluir junto com os meus companheiros e crescer mais ainda com o Fortaleza, que é o meu objetivo junto com os meus familiares”, disse o meia.

O presidente Marcelo Paz destacou as características do jogador e o investimento feito nele. Calebe já vinha sendo observado pelo Tricolor do Pici há alguns anos.

“É um atleta que o Fortaleza acredita muito. Fez um contrato de quatro anos. O Calebe estava numa lista nossa de atletas que a gente sempre gostou. Atleta moderno, dinâmico, meia canhoto, mas que pode jogar em algumas funções do meio-campo, pode jogar mais aberto, mas isso vai ser com o Vojvoda, de acordo com as circunstâncias do jogo”, detalhou Paz.

O presidente do clube ainda falou sobre a montagem do elenco para a temporada de 2023. Marcelo Paz destacou o planejamento para não sofrer com falta de peças devido ao número de competições no ano. Além do Estadual e da Copa do Nordeste, o Leão disputa a Copa do Brasil, o Campeonato Cearense e a Libertadores.

“Tenho certeza que esse ano a gente vai ter diversas escalações ao longo do ano, porque o ano é longo e a gente está formando elenco para isso, para poder girar, ter sempre o alto nível físico, para poder ir bem no máximo de competições possíveis, tentar fazer diferente no ano passado que a gente sofreu muito no Brasileiro por estar dividido em algumas competições. E, desde o começo do ano, já estamos formando um elenco mais robusto. E o Calebe tem todas as características que o Vojvoda gosta. Que ele possa se adaptar em campo o mais rápido possível”, avaliou.

“É um atleta jovem, versátil e intenso. Pode jogar como volante, como meia entrelinhas, pode jogar pelas pontas. É um jogador que participa muito do jogo com a bola e sem a bola. Vai crescer junto com o Fortaleza, vem com o contrato mais longo, que mostra que o Fortaleza tem confiança nele, para crescer junto com esse projeto”, concluiu Alex Santiago, vice-presidente do Tricolor.