Fortaleza embarca com elenco completo para final do Nordestão contra o CRB; veja detalhes

Na véspera da decisão da Copa do Nordeste, o Fortaleza embarcou em voo fretado com destino a Maceió, onde enfrenta o CRB neste domingo (9). Com a possibilidade real de título, a diretoria optou por levar todos os atletas, inclusive aqueles que não vão poder jogar por conta de lesões ou por não estarem inscritos.

Ao todo, a delegação tricolor conta com 77 pessoas, sendo 33 atletas, 25 pessoas da comissão técnica e nove funcionários do departamento de futebol. O número de pessoas na aeronave ainda se torna maior por conta de familiares e demais funcionários por fora do staff do clube.

Fortaleza e CRB se enfrentam neste domingo (9), pelo segundo jogo da final da Copa do Nordeste. Para a partida que acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O Leão venceu o jogo de ida no Castelão por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que, ainda assim, garante o tricampeonato regional.

Na madrugada de segunda-feira (10), a delegação do tricolor retorna para Fortaleza (CE) em um voo fretado. O jogo seguinte do Tricolor do Pici acontece na quinta-feira (13), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).