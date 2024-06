Rumo ao tri do Nordeste

O Fortaleza está com a faca e o queijo na mão. Em outras palavras: está com a mão na taça de campeão da Copa do Nordeste. Tudo leva a crer que o Leão apenas confirmará no próximo domingo, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o que a grande maioria já espera: o tri da competição.

Há, porém, que separar o joio do trigo. Uma coisa é pensar como um homem qualquer de arquibancada. Outra coisa, bem diferente, é examinar a questão pelo lado profissional. O futebol não permite comemorações antecipadas. Não existe título antes do término da partida, inclusive com seus acréscimos.

Falta o jogo de volta. A vantagem do Leão é excelente. Pode até perder por um gol de diferença. Tudo bem. Mas não terminou. Então, o correto, como recomenda a lógica do futebol, é aguardar. O CRB está vivo. E merece respeito. O técnico Juan Pablo Vojvoda está coberto de razão.

Rumo ao tri, sim, mas respeitando o adversário. Não custa nada uma precaução a mais. Muitos já ficaram pelo caminho porque se fizeram campeões antecipadamente. Ainda bem que no Fortaleza, já pela elevação profissional, todos sabem que o show ainda não terminou.

Memória

Toda quinta-feira, às 12:20, apresento na Verdinha FM (92.5) e na TV Diário, o “TBT do Tom”, sequência do programa “Jogada 1º Tempo”, apresentado pela competente Denise Santiago. É um quadro dedicado à memória do futebol, destacando ídolos e conquistas do passado. Ontem fiquei surpreso porque quase ninguém conhecia a história do meia Marcos do Boi.

Ídolo

Marcos Francisco da Silva, o “Marcos do Boi”, era um craque. Revelado pelo Treze de Campina Grande, veio para o Ceará em 1967. No Vozão participou de uma das mais espetaculares conquistas alvinegras: o título de campeão do Nordestão (Torneio Norte-Nordeste) de 1969. Sim, aquele da virada sobre o Remo no PV.

Bicampeão

Marcos do Boi foi para o Fortaleza em 1970. Teve brilhante participação no título tricolor, campeão do Torneio Norte e Nordeste, o Nordestão, de 1970. Portanto, Marcos do Boi sagrou-se bicampeão da competição, pois havia sido campeão do Nordestão pelo Ceará no ano anterior. O ataque tricolor formou com Nado, Marcos do Boi, Erandir, Chinesinho e Mimi.

Elogio do Rei

No dia 7 de novembro de 1967, Marcos do Boi atuou pelo Ferroviário em uma partida amistosa diante do Santos, de Pelé. O Santos aplicou uma goleada (0 x 5) no Ferrão. Entretanto, mesmo derrotado assim, Marcos do Boi destacou-se. Brilhou mesmo. Ao término do jogo, Pelé fez questão de cumprimentar Marcos, elogiando-o pela bela atuação.

Aposentado

Hoje, com 77 anos, Marcos Francisco da Silva, o Marcos do Boi, está aposentado. Mora aqui em Fortaleza, na Rua 6, loteamento Parque Santana, em Mondubim. Narrei partidas em que Marcos do Boi deu show de bola. Apesar da baixa estatura (apenas 1,58m), seu talento fazia a diferença. Está na galeria dos craques que eu vi.