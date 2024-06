Vojvoda liga para técnico da seleção da Venezuela e consegue liberação de Kervin ao Fortaleza

O meia venezuelano Kervin Andrade está liberado para a decisão da Copa do Nordeste deste domingo (9), contra o CRB, às 16h30, no Rei Pelé/AL. O atleta era dúvida por conta da convocação para a seleção da Venezuela, mas foi autorizado pela equipe nacional a se reapresentar após o jogo. O detalhe: o próprio treinador argentino Juan Pablo Vojvoda participou desse processo.

O Diário do Nordeste apurou que o comandante entrou em contato, por ligação, com o técnico da La Vinotinto, o compatriota Fernando Batista, para explicar a situação e realizar a solicitação. O processo foi tratado com cautela pela gestão para não resultar em nenhum prejuízo ao meio-campo.

Com 18 anos, Kervin apareceu na pré-lista de convocados para a disputa da Copa América dos Estados Unidos, com início em 20 de junho. A seleção venezuelana começa então uma preparação para a competição já na sexta (7), com as atividades realizadas em Bradenton, na Flórida.

Legenda: O argentino Fernando Batista é o atual técnico da seleção da Venezuela Foto: Nelson Almeida / AFP

Em março, o meia também foi chamado para amistosos contra Guatemala e Itália, defendendo o país pela 1ª vez. Com passagem pelo La Guaira-VEN, é tido como uma grande promessa na Venezuela.

No Pici desde 2023, teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo clube cearense por US$ 650 mil (cerca de R$ 3,4 milhões) na atual temporada. Integrado ao profissional, soma 21 partidas em 2024, com sete gols e quatro assistências. Com números positivos, é avaliado como protagonismo para a volta do Nordestão, que define o campeão - na ida, o Leão venceu por 2 a 0.