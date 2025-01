Fortaleza e PSV realizam intercâmbio sobre formação de atletas da base

O Fortaleza fez uma parceria com o PSV Eindhoven, da Holanda. O intuito é trocar conhecimento técnico-científico com os representantes das categorias de base. O intercâmbio visa trocar informações sobre processos usados na formação de atletas. O interesse partiu da equipe europeia após o título do Leão na Eurocup Delfzijl Sub-13. Encontros ocorrem online.

No primeiro encontro, Erisson Matias, gerente da base do Tricolor, falou sobre a história do clube, da torcida, das conquistas e de como é a metodologia utilizada na base através do ID Leão.

Jeison Salazar, Coordenador Técnico de Performance, e William Júnior, Coordenador do Futsal de Base e treinador da categoria Sub-15 do campo, também participaram do encontro. Eles falaram sobre o método de transição QC (Quadra-Campo), que trata da iniciação e formação do sub-8 até o sub-13.

A segunda reunião vai ocorrer nos próximos dias e vai abordar os processos utilizados na formação de atletas do clube holandês. Então, será a vez de Joris Van Den Besselaar, Coordenador Técnico da Iniciação e Formação do PSV, e Ruben Poortinga, treinador das categorias de base do clube, comandarem a apresentação.