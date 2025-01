Fortaleza e Ceará, mais uma vez

Faltam duas rodadas para o encerramento da fase de grupos do Campeonato Cearense de 2025. Pela produção e resultados registrados até agora, os sinais apontam para mais uma decisão de título entre tricolores e alvinegros. Se não houver surpresas, haverá nova repetição.

O Ferroviário, considerado a terceira força do futebol cearense, com nove títulos de campeão estadual, faz uma campanha bem abaixo do esperado. Imaginei que seria o único time em condições de fazer frente aos dois tradicionais favoritos ao título. O Ferrão se complicou. Agora luta para sobreviver.

Fortaleza e Ceará se enfrentarão no dia 08 de fevereiro, no Castelão, encerrando a fase de grupos. Certamente, até lá, já se saberá o destino de todos, ou seja, os que seguirão para as fases seguintes, os que irão para o purgatório e os que descerão para “onde há choro e ranger de dentes”.

Se um outro clube, que não Fortaleza ou Ceará, ganhar o título de campeão cearense de 2025, ficará registrada nos anais do futebol cearense a maior zebra dos últimos tempos. Mas, em se tratando de futebol, tudo é possível.

Retorno

Neymar está de volta ao Santos. Para o comentarista Wilton Bezerra, o canto do cisne. Última tentativa de alcançar algo grandioso, antes de encerrar a carreira. Mas o próprio Wilton reconhece que Neymar, em forma, ainda é o melhor jogador brasileiros dos últimos vinte anos. Agora digo eu: se voltar à forma, não será o canto do cisne.

Expressão

O “Canto do Cine” é uma crença segunda a qual o cisne-branco é mudo durante toda a vida. Mas, momentos antes de morrer, canta uma bela e triste canção. Então, a frase é muito usada, quando uma pessoa, já praticamente no fim da existência, tem uma glória derradeira.

Numeração

Nos jogos internacionais, os uniformes dos jogadores têm números bem visíveis nas costas e números menores nos calções. Facilita a identificação nas transmissões e por parte de quem está no estádio. Poucos clubes cearenses fazem isso. Parabéns ao Floresta que usa números nas camisas e nos calções.

Paralelo

Às vezes, até esqueço que está correndo uma competição paralela ao Campeonato Cearense: a Copa do Nordeste. O Fortaleza vai pegar o Sport, já na terça-feira próxima, dia 4 de fevereiro, na Ilha do Retiro. Será o primeiro grande desafio do Leão em 2025. Depois, enfrentará o Ceará no dia 08, um sábado. Times da Série A nacional.

Intranquilidade

É unânime a opinião de que o goleiro do Ceará, Keiller, tem se mostrado bastante inseguro. Nem parece que atuou em grandes times do Brasil como Internacional e Vasco da Gama. Não gosto quando a torcida do Ceará fica levando na galhofa, quando ele está com a bola. Isso é humilhação. Todo atleta merece respeito.