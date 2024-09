Fortaleza divulga cronograma de viagem contra o Grêmio com voo fretado e viagem de ônibus; veja

O Fortaleza divulgou a programação de viagem para o jogo contra o Grêmio, marcado para a próxima sexta-feira (4), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela 29ª rodada da Série A de 2024. No trajeto até o palco da partida, a delegação tricolor utilizará avião e ônibus.

A logística do clube inicia na quarta (2), com voo fretado no turno da manhã para Caxias do Sul/RS. Em nota oficial, a assessoria relatou que o grupo "se dirige imediatamente para uma entrada exclusiva, sem passar pelo acesso de embarque doméstico convencional".

A chegada na cidade gaúcha será de tarde, com viagem de ônibus para Porto Alegre/RS. No dia seguinte, na quinta (3), o Leão realiza o treino de apronto na cidade.

A partida então ocorre na sexta, com o elenco retornando para a capital cearense no sábado (5), em voo comercial, e desembarque durante a noite. A partida é importante para a sequência no Brasileirão, uma vez que o Fortaleza aparece na 3ª colocação, com 55 pontos, enquanto o Grêmio aparece na 13ª posição, com 32.

Programação do Fortaleza para o jogo contra o Grêmio

Quarta-feira (2)

Treino no Pici, no período da manhã.

Em voo fretado, delegação embarca para Caxias do Sul no período da manhã. Devido ao curto tempo entre a chegada no aeroporto e os processos de embarque, a delegação se dirige imediatamente para uma entrada exclusiva, sem passar pelo acesso de embarque doméstico convencional;

Em Caxias do Sul, a delegação segue de ônibus para Porto Alegre no período da tarde.

Quarta-feira (3)

Treino à tarde em Porto Alegre/RS.

Sexta-feira (4)

Grêmio x Fortaleza, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada da Série A do Brasileiro.

Sábado (5)

Em voo comercial, a delegação desembarca em Fortaleza no período da noite.