Fortaleza conhece dias e horários do jogo na Sul-Americana; Veja detalhes

A Conmebol definiu o calendário das quartas de final da Sul-Americana nesta sexta-feira, (21). O Fortaleza, classificado previamente, conheceu seu adversário ainda nesta semana. Diante do Libertad, O Leão vai fazer o primeiro jogo das quartas na terça-feira, (1), às 19h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

O jogo da volta está marcado para a terça-feira, (8), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Os jogos terão transmissão apenas da Paramount+.

