Palmeiras tem desfalque e retorno de titulares contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza neste sábado (22), às 16h, no Allianz Parque/SP, pela 16ª rodada da Série A de 2023. Para retomar o G-4, o Verdão contará com o retorno de três titulares na partida.

O técnico português Abel Ferreira terá os atacantes Rony e Dudu à disposição após recuperação clínica, além do lateral-direito Mayke, que estava suspenso por acúmulo de cartões. O trio foi ausência no empate sem gols com o Internacional, no Beira-Rio, no último domingo (16).

O único desfalque será o meia colombiano Atuesta, que sofreu lesão ligamentar no joelho e tem previsão de retorno apenas no fim da temporada. O treino de apronto do time será nesta sexta (21).

A provável escalação tem o esquema tático 4-3-3 e é formada por: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Na tabela, o Palmeiras está na 6ª posição, com 25 pontos. O Fortaleza aparece em 9º, com 23.