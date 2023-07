Rival do Fortaleza nas oitavas da Copa Sul-Americana é definido; conheça o Libertad, do Paraguai

O Fortaleza conheceu, nesta quinta-feira (20), o adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023: o Libertad, do Paraguai. O clube eliminou o Tigre, da Argentina, na disputa do playoff e avançou no mata-mata.

No confronto, que terminou em 3 a 1 no placar agregado, foram duas vitórias dos paraguaios. 2 a 1 na ida, no Paraguai, e 1 a 0 na noite desta quinta-feira (20), na Argentina.

Vale ressaltar que o time chegou na Sula após ficar na 3ª colocação do Grupo G da Libertadores, brigando por vaga com Athletico-PR, Atlético-MG e Alianza Lima, do Peru. Assim, será o oponente do Leão na eliminatória.

A expectativa é que o duelo ocorra entre os dias 2 e 9 de agosto. A premiação para o classificado às quartas é de US$ 600 mil (cerca de R$ 2,8 milhões). Como a Conmebol definiu o chaveamento até a final, na próxima fase, o vencedor de Fortaleza x Libertad-PAR enfrentará a chave do duelo de América-MG x RB Bragantino.

O Diário do Nordeste apresenta detalhes do Libertad-PAR, o próximo adversário do Fortaleza na Sula de 2023.

Histórico

O Libertad está no rol dos principais clubes do Paraguai, ao lado de Olímpia e Cerro Porteño. O 'Albinegro' é figura constante nos torneios da Conmebol, mas ainda busca um grande título internacional.

Nas principais conquistas, tem Campeonato Paraguaio (23x), Copa do Paraguai (1x) e Torneio República (2x).

Defensores del Chaco

Legenda: O estádio Defensores del Chaco é a casa da seleção do Paraguai e também do Libertad Foto: divulgação / Conmebol

Nos principais eventos da Conmebol, como a Sul-Americana, o Libertad utiliza o estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O local é a casa da seleção nacional e tem capacidade para 42.354 torcedores.

Desempenho

Legenda: O Libertad chegou na Sula após ficar na 3ª posição na fase de grupos da Libertadores Foto: divulgação / Libertad

O Libertad realiza uma grande temporada: são 21 vitórias, quatro empates e seis derrotas. No Paraguai, foi o campeão do Torneio Apertura, que marca o primeiro semestre da temporada do país. Agora, realiza o Torneio Clausura, onde venceu na 1ª rodada. Logo, se apresenta com vantagem em 2023 no cenário nacional.

Na Libertadores, esteve no Grupo G e 'vendeu caro' os duelos contra Atlético-MG, Athletico-PR e Alianza Lima-PER. Contra brasileiros, diante do Galo, venceu no Mineirão (0x1) e empatou em casa (1x1), enquanto somou duas derrotas o time paranaense.

Elenco

Legenda: O atacante Óscar Cardozo é o artilheiro do Libertad na temporada, com 16 gols Foto: Juan Karita / AFP

O time do Libertad é experiente, com média de 27 anos, e poucos estrangeiros no elenco. No esquema tático 3-5-2, faz um jogo de muita imposição física e também investindo na bola aérea.

Os destaques são o goleiro uruguaio Martín Silva, o zagueiro argentino Barboza e o atacante paraguaio Villalba, com seis gols e nove assistências. Na frente, tem como artilheiro o centroavante Oscar Cardozo, de 40 anos, e passagens pelo futebol europeu, com 16 bolas na rede na atual temporada.

No setor, a posição se alterna com o também paraguaio Roque Santa Cruz, de 41 anos. O atacante ainda não marcou na temporada, mas é uma peça de confiança da comissão técnica e soma bons momentos em grandes times como Bayern de Munique-ALE, Manchester City-ING e Málaga-ESP.