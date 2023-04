Fortaleza avalia caso de Renato Kayzer e encaminha renovação de Pedro Rocha; veja detalhes

A diretoria do Fortaleza encaminhou a renovação com o atacante Pedro Rocha. A informação foi revelada pelo executivo de futebol tricolor Sérgio Papellin, nesta quinta-feira (13), em exclusiva para o Jogada 1º Tempo. O vínculo atual do jogador de 28 anos é até o fim de 2023.

Sérgio Papellin Executivo de Futebol do Fortaleza "Vamos renovar o contrato com o Pedro (Rocha), bom jogador e bom profissional, então vamos renovar o contrato até o ano que vem. Estive com o pai dele ontem e tenho certeza que vamos renovar por mais um ano, quem sabe até mais. O Pedro tem uma lesão demorada, então vamos aguardar uma evolução, a fisioterapia, não tem como antecipar, precisa cumprir esse processo".

Pedro Rocha está no departamento médico desde o dia 14 de fevereiro, na vitória contra Bahia por 3 a 0, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O atleta se recupera de uma ruptura completa do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) associado à lesão no menisco.

O prazo inicial de recuperação é oito meses, ou seja, a previsão de retorno é para o fim da Série A do Brasileiro. Na temporada atual, foram nove partidas, com um gol. A chegada ao Pici ocorreu durante 2022, quando somou 13 jogos, com três gols e quatro assistências.

Renato Kayzer

Legenda: Renato Kayzer marcou três gols em 23 jogos pelo Fortaleza em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ao Jogada 1º Tempo, Papellin também falou sobre o atacante Renato Kayzer. Com contrato até 2025, o centroavante foi emprestado em 2022 ao Daejeon, da Coreia do Sul, mas sofreu uma lesão no tendão de aquiles e precisou de cirurgia. A gestão tricolor avalia o caso.

Sérgio Papellin Executivo de Futebol do Fortaleza "O Kayzer foi emprestado para um time da Coreia, teve uma lesão de tornozelo, voltou (ao Brasil) e está fazendo a recuperação no Athletico-PR, no mês que vem deve ficar apto, mas como é do exterior, só pode se transferir em julho, e nós não decidimos o que vamos fazer com o Kayzer, se ele será usado como moeda de troca (em uma negociação) ou será utilizado no clube mesmo".

Maior contratação da história do clube, Kayzer não se firmou como titular do elenco e foi cedido por empréstimo após problemas internos. Ao todo, foram 23 jogos, com três gols marcados.

