Fortaleza aprova nomes para o Conselho Administrativo da SAF; presidente será definido nesta quinta

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou, nesta quarta-feira (14), os cinco nomes para o Conselho de Administração da SAF do clube. Os indicados receberam 98 votos favoráveis e sete contrários. O encontro ocorreu em formato híbrido, com participação presencial e online. O mandato será para o biêncio 2026-2027.

Aniele Pinzon, Bruno Acioli Lins, Bruno Cals de Oliveira, Júlio Marcus Sousa Correia e Carlos Eduardo Barros Jucá foram aprovados por ampla maioria. Uma nova reunião será realizada nesta quinta-feira (15), para a escolha do presidente.

A reunião, convocada por Rolim Machado, presidente do Conselho Diretor, terá a participação dele e dos cinco novos integrantes do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza é um dos principais órgãos de governança que cuida da parte administrativa e estratégica do futebol profissional.

