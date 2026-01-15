Diário do Nordeste
Fortaleza aprova nomes para o Conselho Administrativo da SAF; presidente será definido nesta quinta

Cinco nomes foram aprovados

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 00:12)
Jogada
Legenda: Novo Conselho da SAF do Fortaleza.
Foto: Divulgação

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou, nesta quarta-feira (14), os cinco nomes para o Conselho de Administração da SAF do clube. Os indicados receberam 98 votos favoráveis e sete contrários. O encontro ocorreu em formato híbrido, com participação presencial e online. O mandato será para o biêncio 2026-2027. 

Aniele Pinzon, Bruno Acioli Lins, Bruno Cals de Oliveira, Júlio Marcus Sousa Correia e Carlos Eduardo Barros Jucá foram aprovados por ampla maioria. Uma nova reunião será realizada nesta quinta-feira (15), para a escolha do presidente. 

A reunião, convocada por Rolim Machado, presidente do Conselho Diretor, terá a participação dele e dos cinco novos integrantes do Conselho de Administração. 

O Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza é um dos principais órgãos de governança que cuida da parte administrativa e estratégica do futebol profissional. 

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (15), quando enfrenta o Quixadá em mais uma rodada do Campeonato Cearense. A partida será realizada no Estádio Presidente Vargas, a partir das 21h30 (de Brasília).

