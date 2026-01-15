Fortaleza anuncia Bruno Cals como novo presidente do Conselho de Administração da SAF

Bruno Cals de Oliviera foi nomeado novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza. Bruno Acioli Lins será o vice. O anúncio foi feito pelo clube nesta quinta-feira (15), após reunião em que para definir quem assumiria o cargo. A escolha foi por consenso entre os representantes de vários setores do clube.

Representantes da Presidência da Associação, Presidência do Conselho Deliberativo, Conselho Gestor e os outros membros do Conselho de Administração participaram do rito, que foi seguido de acordo com o artigo 21 do Estatuto Social da SAF.

Os demais membros (Aniele Pinzon, Júlio Marcus Sousa Correia e Carlos Eduardo Barros Jucá) continuam como membros efetivos da pasta.

O Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza é um dos principais órgãos de governança que cuida da parte administrativa e estratégica do futebol profissional.

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (15), quando enfrenta o Quixadá em mais uma rodada do Campeonato Cearense. A partida será realizada no Estádio Presidente Vargas, a partir das 21h30 (de Brasília).