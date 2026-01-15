Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia Bruno Cals como novo presidente do Conselho de Administração da SAF

Escolha ocorreu por consenso em reunião realizada nesta quinta-feira (15)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bruno Cals, novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, e Bruno Acioli, vice.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Bruno Cals de Oliviera foi nomeado novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza. Bruno Acioli Lins será o vice. O anúncio foi feito pelo clube nesta quinta-feira (15), após reunião em que para definir quem assumiria o cargo. A escolha foi por consenso entre os representantes de vários setores do clube.

Representantes da Presidência da Associação, Presidência do Conselho Deliberativo, Conselho Gestor e os outros membros do Conselho de Administração participaram do rito, que foi seguido de acordo com o artigo 21 do Estatuto Social da SAF.

Os demais membros (Aniele Pinzon, Júlio Marcus Sousa Correia e Carlos Eduardo Barros Jucá) continuam como membros efetivos da pasta. 

O Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza é um dos principais órgãos de governança que cuida da parte administrativa e estratégica do futebol profissional. 

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (15), quando enfrenta o Quixadá em mais uma rodada do Campeonato Cearense. A partida será realizada no Estádio Presidente Vargas, a partir das 21h30 (de Brasília).

