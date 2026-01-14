Vídeo mostra briga generalizada envolvendo jogadores do Fortaleza e vizinhos na virada do ano

Uma câmera de segurança do condomínio de luxo no Eusébio, região Metropolitana de Fortaleza, registrou a briga generalizada envolvendo jogadores do Fortaleza e moradores, na manhã do dia 1º de janeiro de 2026. O g1/ce teve acesso ao vídeo nesta quarta-feira (14).

Veja vídeo

Briga Generalizada

Nas imagens, aparecem nove pessoas envolvidas na briga generalizada (sete homens e duas mulheres) — entre eles, estão os atletas do Fortaleza, José María Herrera, Eros Mancuso e Tomás Pochettino, todos argentinos.

No vídeo, é possivel acompanhar a briga generalizada entre os 3 moradores e dois jogadores do Fortaleza, Herrera e Pochettino. Herrera tem uma briga no chão, praticamente na rua do condomínio, com um dos moradores e Pochettino trocando socos perto dos carros.

Duas mulheres também agridem os moradores com uma mesa e uma cadeira.

Pelas imagens das cameras, apenas um rapaz de boné preto e o jogador Mancuso não se envolvem nas brigas.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria de imprensa do Fortaleza Esporte Clube, nesta quarta-feira, em busca de um posicionamento atualizado sobre o caso. O clube disse que segue acompanhando e prestando apoio aos atletas.

Entenda do caso

Um dos moradores envolvidos na briga disse que foi reclamar do som alto na residência de Mancuso quando a agressão teria ocorrido. Durante a confusão, ele afirmou ter sido mordido no nariz pelo jogador Herrera.

Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que segue investigando a ocorrência de lesão corporal dolosa, em Eusébio. A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Eusébio