Zagueiro Kuscevic, do Fortaleza entra na mira do Nacional, do Uruguai

Zagueiro chileno tem contrato com o Fortaleza até 2028

Vladimir Marques e Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:53)
Jogada
O zagueiro Kuscevic, do Fortaleza entrou na mira do Nacional do Uruguai. O defensor chileno, que tem contrato com o Leão de Aço até 2028 e ainda não entrou em campo em 2026.

O Diário do Nordeste apurou que Kuscevic está lista de possíveis reforços do 'Bolso', mas o clube precisa se desfazer de dois jogadores estrangeiros. 

No Uruguai, só é permitido ter seis jogadores estrangeiros e o Nacional possui sete, ao contratar um atleta colombiano recentemente, Jhon Guzmán.

Pelas regras do futebol uruguaio, um jogador estrangeiro só pode ser registrado se outro deixar o clube.

Kuscevic no Leão

No início de 2025, o Leão do Pici anunciou a contratação do defensor de maneira definitiva até 31 de dezembro de 2028. O clube cearense adquiriu 50% dos direitos do atleta junto ao Coritiba. O atleta chegou ao Fortaleza em 2024. Com a camisa Tricolor, o atleta fez 76 partidas, com quatro gols marcados. 

