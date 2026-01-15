Diário do Nordeste
Corinthians sonda goleiro João Ricardo, do Fortaleza

O atleta de 37 anos tem contrato até o fim de 2027

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:37)
Jogada
Legenda: O goleiro João Ricardo acumula 154 jogos pelo Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Corinthians sondou a situação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza. O atleta de 37 anos tem contrato até o fim de 2027 e se recupera de uma cirurgia no ombro. A previsão de retorno é em abril. A informação foi divulgada pelo portal Meu Timão e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O clube paulista deseja um substituto de melhor nível para Hugo Souza na atual temporada e tem o diretor de futebol Marcelo Paz, ex-presidente do Fortaleza, como um dos responsáveis pela negociação. No momento, no entanto, não houve oferta.

No Leão desde 2023, João Ricardo soma 154 jogos pelo Fortaleza, conquistando os títulos do Estadual e da Copa do Nordeste, sendo um dos destaques. Outro ponto favorável é o aval do técnico Dorival Júnior, que também trabalhou com o jogador durante uma passagem pelo Ceará, em 2022.

Em processo de reformulação do elenco, o time cearense conta com cinco goleiros no momento, mas busca promover saídas para diminuir a folha salarial do plantel. Além de João Ricardo, os demais nomes do setor são: Brenno (atualmente titular), Vinícius Machado, Helton Leite e Magrão.

