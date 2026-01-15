Fortaleza resolve entrave na negociação com Breno Lopes e atleta segue para o Coritiba

O atacante Breno Lopes, que já está em Curitiba-PR, ainda não foi anunciado pelo Coritiba, por entraves na negociação entre o atleta e o Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou com exclusividade que o clube tinha dívidas salariais com o atacante, o que dificultava a ida dele para o Coxa.

Breno foi vendido por R$15 milhões ao Coritiba, com 100% dos direitos do atleta, desde o dia 30 de dezembro. O jogador permaneceu em Fortaleza até o dia 8 de janeiro para resolver, de forma amigável, as dívidas que o Leão do Pici tinha com o atleta. O valor não foi divulgado ao Diário do Nordeste.



O atacante chegou a capital paranaense na madrugada do último sábado (10). Com o acordo rescisório resolvido, Breno aguarda assinar o contrato com o Coxa e ser anunciado oficialmente pelo clube.

Breno chegou ao Fortaleza na temporada de 2024, quando o time ainda era comandado por Vojvoda. Ao todo, foram 89 partidas disputadas pela equipe cearense com 15 gols marcados e dez assistências. O atleta entrou em campo pelo Tricolor do Pici em seis competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.