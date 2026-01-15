Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza resolve entrave na negociação com Breno Lopes e atleta segue para o Coritiba

O atacante chegou a capital paranaense na madrugada do último sábado (10)

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:40)
Jogada
Legenda: O atacante chegou a capital paranaense na madrugada do último sábado (10)
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O atacante Breno Lopes, que já está em Curitiba-PR, ainda não foi anunciado pelo Coritiba, por entraves na negociação entre o atleta e o Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou com exclusividade que o clube tinha dívidas salariais com o atacante, o que dificultava a ida dele para o Coxa.

Breno foi vendido por R$15 milhões ao Coritiba, com 100% dos direitos do atleta, desde o dia 30 de dezembro. O jogador permaneceu em Fortaleza até o dia 8 de janeiro para resolver, de forma amigável, as dívidas que o Leão do Pici tinha com o atleta. O valor não foi divulgado ao Diário do Nordeste.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza perde nos pênaltis e está eliminado da Copa São Paulo Jr.

teaser image
Jogada

Fortaleza acerta empréstimo de Pablo Roberto ao Juventude

teaser image
Jogada

Fortaleza encaminha venda milionária de Herrera ao RB Bragantino; veja valor

O atacante chegou a capital paranaense na madrugada do último sábado (10). Com o acordo rescisório resolvido, Breno aguarda assinar o contrato com o Coxa e ser anunciado oficialmente pelo clube.

Breno chegou ao Fortaleza na temporada de 2024, quando o time ainda era comandado por Vojvoda. Ao todo, foram 89 partidas disputadas pela equipe cearense com 15 gols marcados e dez assistências. O atleta entrou em campo pelo Tricolor do Pici em seis competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará oficializa saída de Marllon e receberá compensação financeira; veja detalhes

Marllon disputou 42 partidas oficiais, marcou três gols e conquistou o título do Campeonato Cearense

Daniel Farias e Brenno Rebouças Há 25 minutos
João Ricardo em ação pelo Fortaleza

Jogada

Corinthians sonda goleiro João Ricardo, do Fortaleza

O atleta de 37 anos tem contrato até o fim de 2027

Alexandre Mota Há 58 minutos
Foto de Breno Lopes

Jogada

Fortaleza resolve entrave na negociação com Breno Lopes e atleta segue para o Coritiba

O atacante chegou a capital paranaense na madrugada do último sábado (10)

Fernanda Alves Há 2 horas

Jogada

Fortaleza perde nos pênaltis e está eliminado da Copa São Paulo Jr.

Leão entrou em campo pela 3ª Fase do torneio de base

Redação 15 de Janeiro de 2026
Mozart celebra vitória em estreia pelo Ceará

Jogada

Mozart celebra vitória em estreia pelo Ceará: ‘produzimos mais do que eu imaginava’

Treinador elogia atuação no primeiro jogo da temporada, destaca entrega do elenco e gol decisivo de Vina no fim da partida

Daniel Farias 15 de Janeiro de 2026
Foto de Pablo Roberto, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta empréstimo de Pablo Roberto ao Juventude

Pablo já está em Caxias do Sul para realizar exames e se apresentar ao time gaúcho

Fernanda Alves 15 de Janeiro de 2026