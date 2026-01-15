Diário do Nordeste
Fortaleza acerta empréstimo de Pablo Roberto ao Juventude

Pablo já está em Caxias do Sul para realizar exames e se apresentar ao time gaúcho

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
Jogada
Pablo já está em Caxias do Sul para realizar exames e se apresentar ao time gaúcho
Foto: Reprodução / Fortaleza EC

O meio-campista Pablo Roberto já ganhou novo rumo para a temporada 2026. O atleta vai para o Juventude, por empréstimo, até dezembro deste ano, sem opção de compra. Pablo já está em Caxias do Sul para realizar exames e se apresentar ao Ju, conforme apurou o Diário do Nordeste.

O jogador chegou ao Fortaleza em agosto do ano passado, a pedido do treinador Renato Paiva. Na época, o clube adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por 1 milhão de euros, com contrato até o fim de 2028.

No Tricolor, quando acionado, não mostrou grandes atuações. Tanto que o atleta só fez cinco jogos, sendo uma partida como titular e teve 112 minutos em campo.

O Juventude é adversário direto do Fortaleza na Série B do Brasileiro. As equipes caíram juntas para a segundona e ambas almejam o acesso para 2027.

