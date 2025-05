Fortaleza adia retorno de Moisés após dores e detalha situação de Rodrigo; confira

O Fortaleza detalhou a situação de Moisés e de Lucas Sasha, recentemente lesionado, e também do volante Rodrigo, reforço da última janela e que ainda não estreou pelo Leão. O clube divulgou nota nesta segunda-feira (19), no site oficial.

O Tricolor do Pici vem sofrendo com problemas de lesões desde o início da temporada. Em um ano em que disputa quatro competições - Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste- já tendo acabado o Campeonato Cearense, o Departamento Médico está cheio. Dr. Roberto Oliveira, médico do clube, explica cada situação.

CONFIRA A SITUAÇÃO DOS JOGADORES LESIONADOS:

Moisés lesionou a posterior da coxa esquerda no dia 13 de abril, no jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O prazo inicial de recuperação era de seis semanas. No entanto, esse tempo será prolongado.

"O atleta durante as atividades finais de transição da lesão e da parte física voltou a sentir dores depois do prazo de quatro semanas. Neste momento, foi diagnosticada a necessidade de fazer um tratamento específico para a região da cicatriz da lesão. Ele permanece em tratamento, que será intensificado nos próximos dias", afirmou o médico.

Rodrigo, que sequer chegou a estrear pela equipe, chegou ao clube em abril em meio a um tratamento de dores na perna direita. O médico explica o procedimento escolhido para o volante.

"Após nova avaliação no clube, foi programado um tratamento específico por um mês. Em que o atleta seria submetido a recondicionamento, de forma multidisciplinar", explicou.

Já Lucas Sasha, que machucou o antebraço no jogo contra o Vasco, passou por cirurgia e se recupera em casa. A previsão de recuperação é de dois meses. O jogador se manifestou sobre a lesão nas redes sociais

OUTROS DESFALQUES:

Além do trio, Diogo Barbosa e Zé Welison também estão foram desfalques do time na derrota contra o Vasco. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o lateral-esquerdo ainda se recupera de entorse no tornozelo direito. Já o volante, que está sendo cobiçado por outros clubes, inicia transição após lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira