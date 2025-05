Lucas Sasha, do Fortaleza, passa por cirurgia e comenta lesão no braço: 'lance bobo'

O volante Lucas Sasha, do Fortaleza, se manifestou sobre a lesão no braço em texto publicado numa rede social nesta segunda-feira (19). O atleta fraturou a região aos sete minutos do primeiro tempo do duelo contra o Vasco, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Por meio de nota, o clube informou que o atleta passou por tratamento cirúrgico na fratura do osso rádio

"Aos 7 minutos do primeiro tempo, em um lance completamente normal, acabei fraturando meu braço. Na hora não imaginei ter sido algo sério, mas com o passar dos minutos a dor foi aumentando até que ficou insustentável e impossível de continuar em campo", afirmou o jogador.

"Após realizar exames e confirmar a fratura do braço, passei por cirurgia que foi um sucesso graças a Deus. Agora é focar na recuperação para estar de volta aos gramados o mais rápido possível. Um lance bobo, que costumo fazer, mas Deus sabe de todas as coisas. Logo estou de volta", completou o atleta.

O jogador de 35 anos é acompanhado pelo departamento médico do tricolor. O jogador deve ficar cerca de dois meses fora, em recuperação. O Tricolor do Pici volta a campo na quarta-feira (21), a partir das 19h (de Brasília), quando enfrenta o Retrô. O duelo, válido pela terceira rodada da Copa do Brasil, será na Arena Castelão.

Legenda: Lucas Sasha lamenta lesão no braço em jogo contra o Vasco. Foto: Reprodução/Redes Sociais