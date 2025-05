Lucas Sasha passará por cirurgia e desfalca Fortaleza por longo período; veja tempo

O volante Lucas Sasha será desfalque no Fortaleza por um período de dois meses. O atleta sofreu um trauma no antebraço direito no último sábado (17), na derrota para o Vasco, em São Januário, pela Série A de 2025, e precisará passar por uma cirurgia, segundo comunicado do clube tricolor.

O procedimento está marcado para segunda-feira (19). Deste modo, o meio-campo de 35 anos já está sob supervisão do departamento médico leonino, que trabalha em prol da rápida recuperação.

No rol dos titulares do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, Sasha será uma baixa nos desafios importantes da Copa do Brasil, contra o Retrô-PE, e na Libertadores, diante do Racing-ARG, além de, pelo menos, três jogos da Série A. Vale ressaltar que, no período, o torneio nacional será paralisado por conta da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, entre 15 de junho e 13 de julho.

Na atual temporada, disputou 20 partidas, com um gol marcado. O contrato é até o fim de 2025.