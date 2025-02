Fortaleza acerta empréstimo do zagueiro Tobias Figueiredo ao Athletico-PR

O zagueiro português Tobias Figueiredo está sendo emprestado pelo Fortaleza ao Athletico-PR. O Diário do Nordeste confirmou que trata-se de um empréstimo simples, sem opção de compra, válido até o final da disputa da temporada 2025.

Com contrato com o Tricolor do Pici até o mês de junho de 2026, Tobias Figueiredo será emprestado pela segunda vez pelo Fortaleza. Na temporada 2024, ele vestiu a camisa do Criciúma na disputa da Série A do Brasileirão, emprestado pelo Tricolor do Pici.

Tobias Figueiredo foi contratado pelo Fortaleza em julho de 2023, quando o Leão adquiriu 70% de seus direitos junto ao Hull City, da Inglaterra. Com a camisa tricolor, o jogador disputou apenas quatro partidas, ao longo da temporada 2023.

O Athletico-PR, destino do zagueiro português, disputará a Série B do Brasileirão em 2025. A equipe acertou recentemente as contratações do goleiro Santos e do lateral-direito Dudu, que também pertencem ao Fortaleza.