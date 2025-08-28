Diário do Nordeste
Fortaleza acerta contratação de zagueiro Lucas Gazal, do Atlético-GO

O defensor de 26 anos estava emprestado ao Shandong Taishan, da China

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:47)
Jogada
Legenda: O zagueiro Lucas Gazal pertence ao Atlético-GO e foi emprestado ao Fortaleza
Foto: Ingryd Oliveira / Atlético-GO

O Fortaleza acertou a contratação do zagueiro Lucas Gazal. O atleta de 26 anos chega por empréstimo junto ao Atlético-GO até o fim da temporada. A informação foi divulgada pelo ge.

O defensor estava emprestado ao Shandong Taishan, da China, onde disputou 19 jogos e marcou dois gols. A expectativa é de que possa se apresentar no Pici na segunda-feira (1º).

Revelado pelo Red Bull Brasil, acumula passagem por equipes como Aparecidense e Mirassol. A busca por um zagueiro era um das prioridades de mercado do Fortaleza com a rescisão contratual com David Luiz e a iminente venda de Gustavo Mancha para o Olympiacos, da Grécia.

