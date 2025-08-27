Diário do Nordeste
Olympiakos aceita aumentar valor para comprar Gustavo Mancha, do Fortaleza

Gustavo Mancha tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026

Escrito por
e
(Atualizado às 12:57)
Jogada
Legenda: Gustavo Mancha durante Flamengo x Fortaleza na Série A do Brasileirão
Foto: Baggio Rodrigues/FEC

O Olympiakos, da Grécia, aceitou aumentar o valor de sua proposta para comprar o zagueiro Gustavo Mancha, do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que a venda do jovem jogador está bem próxima de ser concretizada.

Na semana passada, o Fortaleza havia recusado uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões) do clube grego pela contratação de Gustavo Mancha. O entendimento seria de buscar uma venda maior, por 5,5 milhões de euros (R$ 35 milhões).

Diante da negativa, o Olympiakos aceitou passar dos 4,5 milhões de euros ofertados inicialmente, podendo chegar a 5 ou 5,5 milhões. A tendência é que a equipe pague uma parte inicial, que seria de 4,5 milhões, e o restante seja mediante metas do jogador.

Além do valor a ser recebido na negociação, o Fortaleza fez uma exigência para que a venda ao Olympiacos seja concretizada: o clube cearense não abre mão de ficar com pelo menos 20% dos direitos econômicos de Gustavo Mancha.

Gustavo Mancha tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, com cláusula de renovação automática por mais uma temporada. O Tricolor do Pici é atualmente dono de 70% dos direitos econômicos do jogador.

Gustavo Mancha ganhou protagonismo com a camisa do Fortaleza nesta temporada, somando 22 jogos pelo Leão. Ele tornou-se titular da defesa do Tricolor do Pici e tem feito boas atuações, atraindo a atenção de equipes do futebol europeu.

