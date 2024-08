Final do basquete masculino nas Olimpíadas 2024: acompanhe França x EUA ao vivo

Neste sábado (10) acontece a final do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A bola sobe às 16h30 para França e Estados Unidos na Bercy Arena. Os norte-americanos buscam a sua 17ª medalha de ouro na história do torneio, enquanto os donos da casa tentam o título inédito.

Além da marca expressiva para os estadunidenses, pode ser também sua quinta conquista consecutiva no esporte se tratando de Olimpíadas. Os times se enfrentaram na final Olímpica de Tóquio 2020, com vitória americana por 87 a 82.

A seleção europeia chegou nas eliminatórias após uma segunda colocação no Grupo B, que contava com Alemanha, Brasil e Japão. No mata-mata passou por Canadá e os alemães para confirmar a vaga na final.

Já os Estados Unidos chegam invicto para a grande final. Líder do C (Sérvia, Sudão do Sul e Porto Rico), os norte-americanos eliminaram a Seleção Brasileira e a Sérvia.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da SporTV e CazéTV

FICHA TÉCNICA | FRANÇA X EUA