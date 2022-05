Fifa nega pedidos e mantém Brasil x Argentina; confira agenda da Seleção até a Copa do Mundo

A Fifa negou, nesta segunda-feira (9), os recursos das federações de Brasil e Argentina, e manteve o confronto entre as seleções válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. O jogo seria em setembro de 2021, em São Paulo, mas foi suspenso após uma ação da Anvisa. Assim, a entidade indicou que o duelo iria ocorrer, além de aplicar multas para cada uma das confederações.

A punição envolve o pagamento de 50 mil francos suíços (cerca de R$ 256 mil) aos envolvidos. A data do novo confronto será em 22 de setembro, apesar das equipes nacionais já estarem garantidas no Mundial. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja a promoção do duelo fora do país.

Em preparação ao torneio, as seleções também irão se enfrentar em um amistoso, no dia 11 de junho, na Austrália. Por isso, o pedido judicial para não promover mais um clássico antes da Copa.

Confira a agenda do Brasil até a Copa do Mundo

02.06 - Coreia do Sul x Brasil.

06.06 - Japão x Brasil

11.06 - Brasil x Argentina

(setembro, a definir) - Brasil x México

22.09 - Brasil x Argentina