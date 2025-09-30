Ferroviário se apresenta visando a Taça Fares Lopes; clube terá um mês de pré-temporada

O Ferroviário se apresentou nesta terça-feira (30), para dar início à pré-temporada visando a Copa Fares Lopes. Sob o comando do técnico Marcelo Vilar, o elenco terá cerca de um mês de preparação para a disputa do torneio, que dá vaga na Copa do Brasil de 2026 ao campeão.

O primeiro desafio do time coral será contra o Quixadá, fora de casa, no dia 2 de novembro, às 16 horas, no estádio Abilhão.

O Tubarão está no Grupo A com Fortaleza, Atlético, Itapipoca e Quixadá. O líder de cada grupo avança direto para as semifinais, enquanto os 2º e 3º colocados se enfrentam pelas quartas.

O Grupo B é formado por Ceará, Caucaia, Maracanã, Tirol e Vila Real, de Sobral.

Os atletas que se apresentaram nesta terça-feira (30), passaram por avaliações clínicas e testes físicos com o departamento médico e a equipe de fisioterapia, etapa fundamental para o início dos trabalhos em campo.

Legenda: O Ferroviário iniciou os trabalhos para a Fares Lopes nesta terça-feira Foto: Ismael Soares / SVM

Expectativa de Marcelo Vilar

O treinador coral será Marcelo Vilar, campeão com o clube em 2024, em final diante do Floresta. O técnico participou ativamente da montagem do elenco para a competição, que será de um perfil mais jovem.

Vilar falou sobre o perfil do elenco coral para a competição, reformulado após a eliminação na Série D.

"O perfil do elenco será de um time jovem. Mesmo os jogadores mais jovens, têm uma certa rodagem, entendeu? O importante é a qualidade do jogador. Por exemplo, o Thalison tem 22 anos, jogador que todos viram a qualidade que ele tem, né? É mais ou menos nessa linha aí que a gente vai vai trabalhar. Com certeza vamos trazer alguns jogadores em outras posições que naturalmente possam dar esse equilíbrio. Para que estes jogadores mais jovens poderem se destacar, é necessário ter uma base de experiência".

Legenda: Marcelo Vilar será o técnico coral da Taça Fares Lopes Foto: Ismael Soares / SVM

De remanescentes da campanha da Série D do Brasileiro, ficaram: Wesley, Léo Paraiso, João Neto, Kiuan, Iago, Tiago Pulga, Gabriel Moyses e Thalisson.

Contratações

Visando fortalecer a equipe, a diretoria segue em negociações com novos atletas. Algumas contratações já foram anunciadas pelo time coral: o goleiro André Luiz e o atacante Renanzinho.

Desafio na Fares Lopes

A Taça Fares Lopes é uma competição de tiro curto. Serão apenas 8 datas, sendo 5 da 1ª Fase, com quartas, semifinal e final. Em um mês a competição será finalizada.

O técnico Marcelo Vilar falou do desafio de uma competição assim. Ele importância de ter uma espinha dorsal de time já estabelecida e uma preparação eficiente para otimizar o desempenho físico, técnico, tático e mental dos jogadores no curto período de jogos.

"É por isso que é importante ter uma espinha dosal de time já, né? E a preparação bem feita, porque será uma competição em que se terá um período até razoável de preparação, teremos um mês. A competição será com jogos quarta e domingo. Acho que a gente tem que saber aproveitar bem isso para poder ter os jogadores em condições de render o o máximo, tirar o máximo desses jogadores, de todas as formas, no aspecto físico, técnico, tático e mental".