Ferroviário se apresenta no dia 14 visando a Taça Fares Lopes; clube anuncia reforços

O Ferroviário se apresenta na próxima segunda-feira (14), para dar início à pré-temporada visando a Copa Fares Lopes. Sob o comando do técnico Marcelo Vilar, recém contratado, o elenco terá cerca de um mês de preparação para a disputa do torneio, que dá vaga na Copa do Brasil de 2025 ao campeão.

O primeiro desafio do time coral será contra o Caucaia, fora de casa, no dia 10 de novembro, às 16 horas, ainda sem local definido.

O Tubarão está no Grupo A com Fortaleza, Atlético e Tirol, mas enfrentará os adversários do Grupo B: Ceará, Floresta e Caucaia.

Reforços

Visando fortalecer a equipe, a diretoria segue em negociações com novos atletas. Algumas contratações já foram anunciadas pelo time coral: os atacantes Davi Torres e Állefe e o lateral-direito Ray.

Davi Torres tem 25 anos e estava no Iguatu, clube no qual foi destaque. Állefe vem do Princesa do Solimões/AM e Ray disputou a temporada no Maracanã e fez bom campeonato cearense.