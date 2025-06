Ferroviário inicia semana de preparação para duelo contra o Treze-PB na Série D

O Ferroviário se reapresentou nesta segunda-feira (23) para iniciar a semana de preparação com foco no próximo confronto da Série D do Brasileiro. A equipe comandada por Tiago Zorro encara o Treze-PB em busca de voltar ao G-4 do Grupo A3. O atacante Kiuan falou sobre o desafio.

"A gente vem oscilando muito, principalmente fora de casa. Mas estamos trabalhando para mudar isso. Temos feito nosso papel. O Treze a gente já conhece, vamos com força máxima para ganhar essa partida e voltar para o G-4. A classificação é nosso primeiro objetivo", destacou o atleta.

A equipe realizou atividades no campo, com foco especial nas finalizações. O período de preparação vai seguir até sexta-feira. O Tubarão da Barra está em quinto na tabela, com 12 pontos, e encara a equipe paraibana no sábado (28), no Estádio Presidente Vargas, a partir das 17h (de Brasília).