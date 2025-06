CBF confirma data e local dos confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste; veja

Nessa sexta-feira (13), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou para o dia 9 de julho, às 21h30 horas (horário de Brasília), os confrontos entre Fortaleza e Bahia, na Arena Fonte Nova em Salvador, e Sport x Ceará, na Ilha do Retiro no Recife. Já o Ferroviário, irá atuar no mesmo dia, enfrentando o CSA, porém, às 19h no Estádio Rei Pelé em Maceió. Os jogos serão válidos pela fase das quartas de finais da Copa do Nordeste e com o formato da competição determinando o jogo único.

As partidas foram antecipadas por conta do calendário do futebol brasileiro que vai passar por uma pausa das competições em razão da realização do Mundial de Clubes. Com a brecha no calendário dos times, a data foi confirmada para o início de julho, conforme antecipado pelo Diário do Nordeste.

Na fase de grupos, o Fortaleza se classificou em 4° lugar do Grupo A com 9 pontos enquanto o Ferroviário passou em 3° do mesmo grupo com 10 pontos. Já o Ceará, no grupo B, se classificou na 3ª colocação com 10 pontos.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto