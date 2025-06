Quartas da Copa do Nordeste podem ser antecipadas para primeira semana de julho; Entenda

Os oito clubes integrantes das quartas de finais da Copa do Nordeste estão conversando com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para definir as datas dos quatro jogos a serem realizados. Há a possibilidade dos jogos serem antecipados para a primeira semana de julho, segundo apuração do Sistema Verdes Mares. Três representantes cearense estão nas quartas: Ceará, Fortaleza e Ferroviário.

Antes das tratativas, a data prévia para as quartas de final era a Data Fifa em 4 e 9 de setembro, entre jogos de Seleções Sul-Americanas.

As novas datas indicadas para a Copa do Nordeste, após reuniões entre clubes e CBF são os dias 7, 8 e 9, três dias de meio de semana. Seriam quatro dias antes da volta da Série A, no dia 13, pela 13ª rodada. Na referida data, está previsto o clássico entre Ceará e Fortaleza.

Se a mudança ocorrer, Vovô e Leão jogarão pela Copa do Nordeste dias antes do Clássico-Rei da Série A.

Os jogos das quartas são:

A definição deve acontecer em breve, já que o planejamento dos clubes para recesso dos jogadores e retorno aos treinos dependeriam desta possível antecipação de datas.