Ferroviário luta até o fim, mas sofre derrota nos acréscimos para o América-RN pela Série D

O Ferroviário volta de Natal com um gosto amargo na boca. Na noite dessa segunda-feira (16), o time cearense mostrou poder de reação, buscou o empate em duas oportunidades, mas acabou sofrendo um gol nos acréscimos e foi derrotado por 3 a 2 pelo América-RN, na Arena das Dunas, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Tubarão da Barra iniciou a partida em desvantagem após um golaço de falta do lateral Davi Gabriel, que abriu o placar para os donos da casa aos 23 minutos do primeiro tempo. Mesmo com o revés inicial, o Ferroviário se lançou ao ataque, criando oportunidades, mas parando nas defesas do goleiro adversário.

Na etapa final, o jogo ganhou emoção. O experiente Ciel, artilheiro coral, deixou tudo igual com um chute cruzado dentro da área. A igualdade durou pouco: logo depois, Salatiel recolocou o América em vantagem. Mas o Ferroviário não desistiu. Aos 38 minutos, Ciel apareceu novamente, desta vez como garçom, e cruzou para Kiuan empatar novamente.

Quando parecia que o time cearense garantiria ao menos um ponto fora de casa, veio o balde de água fria: aos 47 minutos, Giva aproveitou boa troca de passes do América-RN, ficou cara a cara com Matheus Cavichioli e decretou a vitória potiguar.

Com o resultado, o Ferroviário segue com 12 pontos, na quarta posição do Grupo A3, mas agora ameaçado pelo Santa Cruz de Natal, que ainda joga nesta rodada. O Tubarão da Barra volta a campo no próximo sábado (28), no Estádio Presidente Vargas, contra o Treze, às 17h, em jogo válido pela 10ª rodada. O Ferroviário permanece na zona de classificação, mas pode perder a posição dependendo dos resultados da rodada.