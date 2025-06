CBF comunica mudanças em Ferroviário x Sousa-PB pela Série D do Brasileiro; veja nova data e horário

A partida entre Ferroviário e Sousa-PB mudou de data e horário. As equipes se enfrentam em jogo da primeira fase da Série D do Brasileiro. A informação foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF nesta terça-feira (17). A mudança ocorreu a pedido do Tubarão da Barra, mandante da partida.

O confronto, que estava marcado para o dia 6 de julho (domingo), às 17h, foi antecipado para sábado (5), às 17h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

O time coral está em quarto do Grupo A3, com 12 pontos somados. A equipe tem quatro vitórias e cinco derrotas. Já o time paraibano está em último do grupo, com sete pontos, com duas vitórias, um empate e seis derrotas.