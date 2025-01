Fernando Sobral rebate ex-treinador Tiago Nunes, que o acusou de não fazer faltas para evitar perder pontos no Cartola

O volante Fernando Sobral, que retornou ao Ceará na temporada de 2025, falou da preparação física, da função em campo e de como evoluiu nos últimos anos. O jogador também comentou sobre situação envolvendo o ex-técnico do Vovô, Tiago Nunes. O profissional teria acusado o atleta de evitar cometer faltas nos jogos para não receber cartão e perder pontos no Cartola FC.

Vou ser bem direto e breve nesse assunto. Aprendi uma coisa com meus avós, enquanto estavam aqui com a gente. Com toda humildade do mundo, sem soberba: o justo não se justifica. Sabia que em algum momento alguém ia tocar nesse assunto. O que eu tenho para dizer é isso: O justo não se justifica. Fernando Sobral Volante do Ceará

PREPARAÇÃO FÍSICA

“Já estou cheio de vontade. Fisicamente, talvez ainda não 100%. Acho que o campo vai responder melhor. Vamos ver como vai ser amanhã, espero dar o melhor de mim como sempre fiz. Sempre em busca de conhecer o meu limite. Amanhã vai ser mais uma oportunidade para correr e o principal, representar o torcedor como sempre falo. Deixar a vida ali, deixando tudo em campo. Se Deus quiser, vai ser um ano melhor, com mais assistências, com gols, gols importantes. Só o Ceará tem a ganhar com isso.”

PAPO COM LÉO CONDÉ

“Estamos fechando a segunda semana agora (de treino). Estamos nos conhecendo e nos entrosando ainda. Eu já tive uma conversa breve com ele, e ele já me passou mais ou menos a ideia de jogo. Então, vou estar disponível para qual posição ele quiser. Ele comentou também que viu alguns jogos meus ano passado. Se eu tiver oportunidade de jogar com ele sendo titular ou entrando nos jogos, eu sempre vou dar o melhor para corresponder. Estou bem, confiante, graças a Deus. Esse ano que passou agora foi bem produtivo, principalmente sem lesão. Chego voando fisicamente. Como falei, o campo vai responder. Espero que possa estar bem para corresponder às expectativas.”

EVOLUÇÃO TÁTICA

“Evoluí muito taticamente, algo que eu sempre me cobrava e alguns treinadores me cobravam. Na parte ofensiva também, como a temporada passada pode mostrar. Espero aqui, no Ceará, repetir ou fazer melhor também, ajudar mais no ataque. Mas sempre fazendo esse bate-volta. Ajudando na frente e atrás, mas para isso vou contar com ajuda dos meus companheiros e do Ceará para evoluir mais.”

O Ceará estreia no Campeonato Cearense neste sábado (18), quando enfrenta o Tirol. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16h30 (de Brasília).