Fernando Sobral espanta favoritismo e relembra Clássico-Rei: 'inesquecível para o torcedor'

O Clássico-Rei que movimenta a 13ª rodada do Brasileirão, neste domingo (13), às 20h30, será especial para Fernando Sobral, que caso entre em campo, chegará a marca de 200 jogos pelo Ceará. O volante de 30 anos pregou respeito ao adversário, colocou para longe o "favoritismo" e lembrou de jogos marcantes contra o maior rival do Alvinegro de Porangabuçu.

“Nunca tem zebra em um clássico. Quando se trata de clássico, nunca há favorito. É óbvio que os momentos importam, mas a cidade para e, acho que, independente do momento, o clássico sempre vai ser disputado e vai vencer quem transpirar e se entregar mais em campo”, coloca o volante.

No time de Léo Condé, Fernando Sobral é um dos caras indispensáveis. Titular no meio-campo, o camisa 88 é o quinto jogador com mais minutos jogados pelo Vovô nesta temporada. Diante do Fortaleza, ele deve estar na onzena inicial do Ceará novamente.

"Clássico é um jogo à parte, todo mundo para assistir e não só aqui no estado, mas o Nordeste todo, o país inteiro gosta do clássico, do que as torcidas proporcionam nas arquibancadas. Eu sou um cara privilegiado de ter mais vitórias do que derrotas e eu espero aumentar no domingo para que possamos seguir firmes com nossos objetivos, brigando na parte de cima da tabela", assegura Sobral.

CLÁSSICOS MARCANTES

De 199 jogos pelo Ceará, o Clássico-Rei é um capítulo à parte. Deste número, 22 duelos foram contra o Fortaleza, tendo Sobral a vantagem quando vestiu a camisa alvinegra: são 10 vitórias, contra 7 triunfos tricolor, além de 5 empates. Em sua memória, o volante destaca dois encontros marcantes, a final do Cearense deste ano e outro de 2021, pela Série A.

"Tem dois [Clássicos-Rei] que me vêm a cabeça agora, um desses é inesquecível para o torcedor, aquele do 4 a 0, quando você fala de clássico, já vem na memória do torcedor este grande jogo, que tivemos outras chances, poderíamos fazer até um placar mais elástico. Mas o que vai ficar na memória para mim é a final do estadual, que eu não tinha ainda, que pude marcar em uma das partidas", lembra o jogador. Fernando Sobral volante do Ceará

O Vozão chega embalado para o duelo depois de se classificar para a semifinal da Copa do Nordeste. O técnico Léo Condé tem apenas dois treinos para montar o time que encara o Fortaleza neste domingo (13), às 20h30, na Arena Castelão.