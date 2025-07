Ceará mostra força na Copa do Nordeste e sonha com dois títulos no mesmo ano | Jogada do Vozão #24

Em noite mágica de Bruno Ferreira na Ilha do Retiro, Ceará elimina Sport nos pênaltis e avança para semifinal da Copa do Nordeste. O episódio destaca a força do Vozão na competição regional e a busca por dois títulos em uma mesma temporada. Com apresentação de Samuel Conrado, o bate-papo contou ainda com Dênis Pinheiro e Matheus Martins, colecionador de camisas históricas do Alvinegro de Porangabuçu.

De olho no duelo com o Fortaleza, o episódio trouxe o debate sobre o favoritismo do retorno do clássico-rei pela Série A. Além disso, a conversa apresenta uniformes das décadas de 1970 e 1990, que lembram jogos decisivos do Ceará.

