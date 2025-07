Fortaleza divulga parcial de ingressos do Clássico-Rei com mais de 26 mil torcedores confirmados

O Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (11) a parcial de ingressos do Clássico-Rei válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais de 26 mil torcedores estão confirmados para a partida deste domingo (13), às 20h30 no Castelão: 26.170.

São 11.061 ingressos de “check-ins” da torcida do Fortaleza, 6.162 ingressos vendidos para a torcida do leonina, totalizando 17.223 ingressos para torcida tricolor.

A torcida do Ceará, que será visitante no confronto, adquiriu 8.947 ingressos.

Hora da parcial.



São quase 18 mil Tricolores confirmados para o Clássico-Rei.



Vamos juntos apoiar o Leão nessa batalha. 👊🦁



🎟️ Ingressos em: https://t.co/RUhewDsQvo

✅ Check-in em: https://t.co/66tuuHGpXH



🏟️ Total geral: 26.170#FortalezaEC pic.twitter.com/ypLghWiOES — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) July 11, 2025

Carga de ingressos

De acordo com o plano de ação para o jogo, o Fortaleza, como mandante da partida, terá direito a uma carga de 33.502 ingressos, enquanto o Ceará, como visitante, terá 23.884. Assim, a capacidade liberada para o jogo deste domingo é de 57.386 torcedores.

Momento

Após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa, Fortaleza e Ceará entraram em campo na última quarta-feira pela 2ª Fase da Copa do Nordeste. O Leão perdeu para o Bahia por 2x1 em Salvador e foi eliminado, enquanto o Vovô avançou para as semifinais ao vencer o Sport por 4x2 nos pênaltis na Ilha do Retiro.

Pela Série A, o Alvinegro é o 12º colocado com 15 pontos, enquanto o Tricolor de Aço é o 18º com 10.