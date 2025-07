Léo Condé busca manter invencibilidade diante do Fortaleza; veja retrospecto

Léo Condé acaba de completar um ano no comando do Ceará e sustenta uma marca importante: como treinador, ele nunca perdeu para o Fortaleza. Agora, ele se prepara para mais um duelo diante do Tricolor. As equipes vão se enfrentar pela primeira vez na Série A de 2025.

Ao todo, são quatro partidas sem derrotas. Foram três no comando do Alvinegro e uma ainda quando era técnico do Vitória, equipe para qual trabalhava antes de assumir o Vovô. Em 2024, pela Copa do Nordeste, Condé venceu o Tricolor por 1 a 0 pela equipe baiana.

As outras partidas ocorreram no Campeonato Cearense deste ano. Em três clássicos disputados na competição, foram duas vitórias do Ceará e um empate. Este ocorreu no segundo jogo da final, quando a equipe garantiu o bicampeonato cearense.

O Ceará enfrenta o Fortaleza no domingo (13), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

VEJA RETROSPECTO

Nordestão 2024

Fortaleza 0 - 1 Vitória

Cearense 2025

Fortaleza 1 - 2 Ceará

Fortaleza 0 - 1 Ceará

Ceará 1 - 1 Fortaleza