Léo Condé completa um ano no Ceará; veja retrospectiva e principais conquistas

Nesta sexta-feira (27) Léo Condé completa oficialmente um ano no comando técnico do Ceará. Com 56 jogos disputados, o mineiro soma 31 vitórias, nove empates e 16 derrotas à frente do Vovô, totalizando 60,7% de aproveitamento. Marcado por conquistas, o treinador conseguiu o acesso para Série A e foi campeão cearense, sendo um dos principais responsáveis pela volta da confiança do torcedor alvinegro.

Em alusão ao aniversário de Léo Condé no Ceará, o Diário do Nordeste preparou uma retrospectiva dos principais momentos da passagem do comandante alvinegro por Porangabuçu, até o momento.

Legenda: Além do acesso à Série A, Léo Condé foi campeão cearense de 2025 pelo Ceará. Foto: Davi Rocha/SVM

ACESSO CONQUISTADO

Desde que assumiu o cargo de técnico, após a demissão de Vagner Mancini, em junho de 2024, Léo Condé continua vivendo uma espécie de lua de mel no Ceará. Segundo Haroldo Martins, CEO de futebol do Alvinegro, a escolha do treinador foi pautada pelo alinhamento entre o estilo de jogo de Condé e os jogadores disponíveis no elenco naquele momento, além das vitoriosas campanhas anteriores na Série B (campeão em 2023 com o Vitória).

Em 2024, desde a chegada do técnico em 27 de junho, o Ceará teve uma sólida campanha de recuperação, marcada por uma melhora defensiva (que estava sendo um dos pontos negativos da equipe) e pela dominância em partidas como mandante, com o Castelão tornando-se uma espécie de amuleto e ajudando diretamente no acesso. O Vovô teve aproximadamente 84% de aproveitamento em casa no segundo turno da Série B e teve ainda o maior público da história da arena, com 63.908 pessoas.

Na Série B, a parceria entre Condé e Ceará teve números totais de de 14 vitórias, três empates e oito derrotas em 25 jogos, com um aproveitamento de 60%, que resultou no quarto acesso da carreira do treinador. Mesmo contratado em um momento de instabilidade, Condé liderou uma arrancada considerada histórica e que recolocou o time na elite do futebol brasileiro.

Legenda: Léo Condé, conquistou seu primeiro título como treinador do Ceará Foto: Davi Rocha / SVM

(BI)CAMPEÃO CEARENSE INVICTO

Já em 2025, tendo reformulado praticamente todo o elenco, Condé conseguiu participar da montagem de um time eficiente. Na campanha do Campeonato Cearense, que garantiu o bicampeonato invicto do time, o técnico e seus comandados tiveram um aproveitamento de 92,5%, vencendo oito das nove partidas.

Na final, contra o maior rival Fortaleza, mesmo com menos investimento, o Ceará teve um retrospecto de um empate e uma vitória nas duas partidas. A sequência no Clássico-Rei já era positiva para o Alvinegro antes da chegada de Léo Condé (última derrota para o Fortaleza foi em 2023), mas o treinador foi responsável por manter a invencibilidade do Ceará.

Legenda: Léo Condé terá mais tempo para treinar a equipe para cada jogo até o Supermundial. Foto: Thiago Gadelha/SVM

TEMPORADA EM VIGOR

Após conquistar seu primeiro título comandando o Ceará, Léo Condé, tido como pragmático, começou a Série A do Campeonato Brasileiro de forma positiva. Com seu jogo equilibrado, aplicado desde a Série B, o Ceará foi para a pausa do torneio, em razão da realização da Copa do Mundo de Clubes, ocupando a 12ª posição com 15 pontos em 11 jogos disputados.

Ainda que Condé considere a necessidade de reforços para o time e também que o plantel faça mais do que no primeiro semestre da temporada, o Vovô precisa de “apenas” mais dez vitórias para alcançar os famosos 45 pontos e garantir seu principal objetivo no ano: a permanência na elite nacional.

Ainda em 2025, o Ceará foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, para o Palmeiras, sendo este, até aqui, o único objetivo traçado no início da temporada que não foi alcançado. O Alvinegro segue vivo na Copa do Nordeste, tendo se classificado para as quartas de final, onde enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, no primeiro duelo após da pausa (09/07).

Legenda: Com o triunfo, o Vovô, que não vencia a equipe alagoana a sete jogos, quebrou o tabu e voltou a vencer na competição Foto: KID JUNIOR / SVM

UM ANO DA VIRADA DE CHAVE

Era o dia 26 de junho de 2024 quando, depois de perder por 3 a 1 para a Ponte Preta, em Campinas, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B 2024, o Ceará optou por demitir Vagner Mancini. O Alvinegro caminhava para mais um ano de Série B, já que vinha de uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer e ocupava a 11ª colocação, com 16 pontos conquistados.

No dia seguinte à demissão de Mancini, que havia sido campeão cearense de 2024, mas não conseguia o mesmo sucesso na divisão de acesso, a diretoria do Ceará optou por contratar Léo Condé, mineiro de 50 anos naquele momento, que havia sido campeão da Série B em 2023, pelo Vitória.

Desde então, com muito trabalho realizado e uma postura discreta e de pés no chão, a chave foi virada em Porangabuçu. Liderado por Léo Condé, o torcedor alvinegro voltou a ter motivos para sorrir e lotou os estádios buscando apoiar a equipe.

Legenda: João Paulo Silva entregou a Léo Condé a camisa do Ceará Foto: Samuel Conrado/SVM

LÉO CONDÉ COM O CEARÁ ATÉ QUANDO? UM ANO OU MAIS DOIS (2027)?

Há exatamente um ano, o Ceará encontrava-se imerso em um momento turbulento, com problemas financeiros, disputas políticas internas, transfer-bans e com o torcedor sem grandes motivos para acreditar em uma retomada. Um ano depois, o cenário é praticamente oposto: otimismo, bons resultados, título e objetivos alcançados.

Ainda não é possível confirmar que Léo Condé seguirá comandando o Ceará por mais outro ano. Mas diante do que tem sido apresentado, o treinador tem o voto de confiança da torcida alvinegra e também da diretoria do clube.

João Paulo Silva, presidente do clube, manifestou interesse em continuar com a parceria com o treinador até o fim do seu mandato como dirigente (fim de 2027). O treinador respondeu que também tem interesse em permanecer no Ceará por muito tempo.