Fernando Miguel é o primeiro goleiro a receber troféu de melhor Jogador do Mês no Brasileirão

Goleiro do Fortaleza, Fernando Miguel recebeu o troféu de melhor Jogador do Mês nesta quinta-feira (22). É o primeiro da posição a receber o prêmio. O defensor ficou 648 minutos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. Assim, ele alcançou o terceiro lugar no ranking de goleiros que ficaram mais minutos sem tomar gol.

"Sentimento de satisfação e de felicidade, o trabalho é reconhecido, e não tem palavras para simplificar esse momento. Estou extremamente feliz e orgulhoso. Também estou grato por aqueles que escolheram e votaram em mim, mas também feliz pelo trabalho de todos que estão envolvido no processo. Os prêmios individuais às vezes apagam o trabalho coletivo, que é feito de maneira perfeita aqui no clube. Então, compartilho esse momento também com os meus colegas, mas especialmente com o Santiago, que é nosso preparador de goleiros e tem uma influência importante no nosso trabalho e no desempenho. Esse também é o momento de reconhecer também o trabalho dele", disse o goleiro do Leão.

Fernando Miguel ficou sete partidaas sem ter o gol vazado no Brasileirão. O atleta do Tricolor tornou-se o primeiro goleiro a receber a premiação, que é concedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Valida ainda mais a importância que tem para nós goleiros e eu fico extremamente feliz. É um prêmio individual, mas com a conotação coletiva, é assim que eu vejo futebol e o esporte. O coletivo forte acentua e deixa em evidência os atletas e com cada um com as suas qualidades", concluiu o jogador.

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Flamengo na Arena Castelão. O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Legenda: Goleiro ficou seis jogos sem sofrer gols no Brasileirão. Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC