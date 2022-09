Goleiro do Fortaleza, Fernando Miguel é eleito melhor jogador da Série A em agosto

O goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza, foi eleito neste sábado (17) o melhor jogador da Série A em agosto. Aos 37 anos, o arqueiro conquista a premiação pela 1ª vez na carreira. No período analisado pelo júri, composto por jornalistas, o camisa 16 ultrapassou a marca de 360 minutos sem levar gols, contribuindo com defesas importantes para a sequência de quatro vitórias do Tricolor do Pici no mês.

Fortaleza 3x0 Internacional

Ceará 0x1 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Corinthians

São Paulo 0x1 Fortaleza



Um mês, quatro partidas, 100% de aproveitamento, nenhum gol sofrido.



Alô, @assaioficial! É o Fernando Miguel, do @FortalezaEC, o #CraqueAssaí de agosto! pic.twitter.com/TSHbdsum0T — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) September 17, 2022

Fernando Miguel se torna o primeiro goleiro a receber a premiação da Série A do Campeonato Brasileiro, além de ser o primeiro atleta atuando no Estado a ser premiado com o troféu.

A boa fase à frente da meta Tricolor deixou Fernando Miguel no TOP-3 de goleiros que passaram mais tempo para sofrer gols no Brasileirão, com 648 minutos, atrás apenas de Renan e Rogério Ceni.

🧤 Defesas milagrosas e participação fundamental para a arrancada do @FortalezaEC!



O primeiro goleiro a ganhar o prêmio #CraqueAssaí, Fernando Miguel! Eleito meu jogador do mês de agosto!



Passa nada, @assaioficial! pic.twitter.com/iHcQKpVu5D — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) September 17, 2022

O Fortaleza volta a campo neste domingo (18) contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A bola rola às 18h (horário de Brasília).

