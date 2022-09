Fernando Miguel é o 3º goleiro a passar mais tempo sem levar gols no Brasileirão de pontos corridos

O goleiro Fernando Miguel chegou a uma marca importante no duelo do Fortaleza contra o Botafogo, neste domingo (4), na Arena Castelão. Apesar da derrota do tricolor por 3 a 1, o dono das traves leoninas tornou-se o terceiro a ficar mais tempo sem levar gols na era de pontos corridos do Brasileirão. Ao todo, foram 648 minutos.

Fernando Miguel é superado apenas por Rogério Ceni, pelo São Paulo, em 2007, e Renan, do Internacional, em 2006. Até o início do confronto, o camisa 16 estava empatado com Marcelo Lomba (Internacional, em 2018). A meta defendida pelo jogador não sofria desde a 19ª rodada, no duelo contra o Santos.



Ele estava há 630 minutos sem levar gol e faltavam apenas 17 para alcançar a terceira posição. Como o adversário balançou as redes aos 18 minutos, o arqueiro alcançou o top 3 da marca.

O Leão volta ao campo no próximo sábado (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

VEJA LISTA DOS TOP 5

Rogério Ceni (São Paulo/2007): 988 minutos Renan (Internacional/2006): 795 minutos Fernando Miguel (Fortaleza/2022): 648 minutos Fernando Prass (Vasco/2012): 647 minutos Weverton (Palmeiras/2018): 647 minutos

