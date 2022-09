Galhardo vive pior seca de gols desde que virou atacante; veja histórico

Thiago Galhardo chegou ao Fortaleza com muitas expectativas pelo seu desempenho ofensivo. O jogador estreou com a camisa do Leão no dia 20 de julho, na derrota do Tricolor por 2x1 contra o Bragantino. De lá pra cá, o atacante vem sendo relacionado entre os 11 titulares de Vojvoda e soma oito jogos com o time. Até então, ele ainda não balançou as redes e vive sua pior temporada como goleador.

A última vez que Galhardou fez gol foi quando ainda defendia o Celta de Vigo, da Espanha. No dia 07 de maio, ele foi autor de um dos gols da goleada por 4x0 da equipe sobre o Alavés pelo Campeonato Espanhol. Ao todo, foram apenas dois gols anotados nesta temporada em que o jogador entrou em campo em 42 oportunidades.

Meia de origem, ele começou a jogar mais avançado quando defendeu as cores do Ceará em 2019. Na ocasião, foi um dos principais nomes da permanência do Alvinegro na Série A do Brasileirão com 14 gols anotados.

No ano seguinte, defendendo o Internacional, o jogador assumiu de fato a posição de atacante e fez sua temporada mais goleadora. Galhardo balançou as redes em 23 oportunidades, 17 pelo Campeonato Brasileiro, que terminou como vice-artilheiro.

Mesmo como meia, Galhardo costumava pisar na área e finalizar. Confira a lista abaixo com o histórico de gols do jogador desde 2015.

2015 (Coritiba/ Madureira): 43 jogos, 6 gols marcados

2016 (Ponte Preta/ Red Bull Brasil): 37 jogos, 5 gols marcados

2017 (Albirex Niigata): 26 jogos, 3 gols marcados

2018 (Vasco): 38 jogos, 7 gols marcados

2019 (Vasco/ Ceará): 48 jogos, 14 gols marcados

2020 (Internacional): 54 jogos, 23 gols marcados

2021 (Internacional): 28 jogos, 11 gols marcados

2021/2022 (Celta/ Fortaleza): 42 jogos, 2 gols marcados

O atacante tricolor teve a chance de marcar pelo Fortaleza contra o Botafogo no último domingo (04) quando sofreu pênalti no início de 2º tempo da partida. Entretanto, Robson assumiu a cobrança e desperdiçou a penalidade na derrota por 3x1 do Leão. O jogador já deu duas assistências desde que chegou a equipe de Vojvoda.

