Em grande fase no Fortaleza, Fernando Miguel destaca: ‘esperava um momento de reconhecimento’

O goleiro Fernando Miguel é um dos símbolos da arrancada do Fortaleza na Série A de 2022. Em participação no Seleção SporTV, nesta segunda-feira (29), o atleta de 37 anos ressaltou a felicidade por esse momento positivo e de reconhecimento após uma carreira vasta de alto nível.

Fernando Miguel Goleiro do Fortaleza "Eu compartilho esse momento com todos os treinadores da minha carreira, os goleiros, aqueles que estão torcendo pra mim. É um momento feliz e eu esperava por um momento de reconhecimento como esse, depois de muitos anos trabalhando, me dedicando, acho que tenho muitos números que podem ser potencializados. É para compartilhar com todos e dizer muito obrigado".

Na atual temporada, Fernando Miguel ainda não sofreu gols após sete jogos e entrou no Top-5 de goleiros com mais tempo sem ser vazado no Brasileirão dos pontos corridos. No entanto, apesar de iniciar como titular, perdeu espaço para Max Walef e Boeck até retomar uma oportunidade.

"Eu, com 37 anos, uma das minhas características é a lealdade do processo, quando estou nele, me entrego de corpo e alma. Eu não tinha garantia (de que ia jogar de novo), mas sabia o que tinha de fazer para voltar a jogar. Primeiro para mim, depois para todos. E para o cara sair daqui (do Fortaleza), ele tem de ficar com a cabeça para sair porque o clube vai até o final com o atleta. O Juan (Vojvoda) valoriza quem está melhor. O Max estava melhor em algum momento, Boeck depois, então entregaram, contribuíram, mas sempre estive convicto do trabalho que tenho feito”, disse.

O próximo compromisso tricolor é domingo (4), às 16h, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A. Na tabela, o Fortaleza está agora na 12ª posição, com 30. O time carioca é o 14º, com 27.