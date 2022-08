Fortaleza iguala recorde de vitórias seguidas do futebol nordestino na Série A dos pontos corridos

O Fortaleza tem 100% de aproveitamento no returno da Série A de 2022. Com cinco vitórias consecutivas, deixou a lanterna do 1º turno, saltou na tabela e se aproximou do G-10. A sequência fez o time cearense igualar o recorde de triunfos consecutivos do Nordeste nos pontos corridos do Brasileirão.

A marca chega após vencer Cuiabá (0x1), Internacional (3x0), Ceará (0x1), Corinthians (1x0) e São Paulo (0x1). Antes, a maior soma de resultados positivos era de 2021. Naquela ocasião foram quatro vitórias: América-MG (4x0), Corinthians (1x0), São Paulo (0x1) e Red Bull Bragantino (1x0).

Os números mostram o novo momento leonino e a possibilidade de alcançar mais metas para além de evitar a zona de rebaixamento. Na 12ª posição, com 30 pontos, abriu cinco de distância para o Z-4.

O atual recorde do futebol nordestino é dividido com o Náutico. Em 2007, superou em sequência: Paraná (2x4), Botafogo (4x1), Goiás (0x3), Sport (2x0) e Athletico-PR (5x0). Assim, na próxima rodada, o Leão pode se isolar no recorde, quando encara o Botafogo, domingo (4), às 16h, na Arena Castelão.

Recorde de vitórias seguidas do Nordeste na Série A dos pontos corridos

Náutico (2007) | 100% de aproveitamento em cinco jogos

Paraná 2x4 Náutico

Náutico 4x1 Botafogo

Goiás 0x3 Náutico

Náutico 2x0 Sport

Náutico 5x0 Athletico-PR

Fortaleza (2022) | 100% de aproveitamento em cinco jogos

Cuiabá 0x1 Fortaleza

Fortaleza 3x0 Internacional

Fortaleza 0x1 Ceará

Fortaleza 1x0 Corinthians

São Paulo 0x1 Ceará

