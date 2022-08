Com gol de Moisés, Fortaleza vence Corinthians na Arena Castelão pela Série A

O Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (21), pela 23ª rodada da Série A de 2022. Na Arena Castelão, garantiu o resultado com gol de Moisés e engatou a 4ª vitória consecutiva no Brasileirão, após superar também Cuiabá, Internacional e o Ceará.

Na tabela, ficou em 13º, com 27 pontos - a distância para a zona de rebaixamento subiu para quatro. Na próxima rodada, no domingo (28), visita o São Paulo, às 16h, no Morumbi.

O Corinthians caiu para a 4º posição na tabela, com 39. Na próxima quarta-feira (24), às 19h30, encara o Fluminense, no Maracanã, pelas semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, volta a campo na segunda (29), às 21h30, na Neo Química Arena, diante do Red Bull Bragantino.

FORTALEZA 1X0 CORINTHIANS | SAIBA COMO FOI O JOGO

A linha do tempo

0-15m do 1°T | O jogo começou muito disputado no meio-campo, com as marcações prevalecendo. O Corinthians teve mais a posse de bola, com o Fortaleza compacto e apostando no contra-ataque. Assim, a partida seguiu sem grandes oportunidades no início. Aos 2 e 12 minutos, o atacante Roger Guedes caiu dentro da área e reclamou de um possível pênalti, mas a arbitragem nada marcou.

15-30m do 1°T | O primeiro lance de perigo ocorreu aos 17, em cobrança de falta de Roger Guedes para fora. O ritmo permaneceu lento, com o Fortaleza sem controle das ações. A resposta leonina foi aos 22, em falta para fora de Juninho Capixaba. Aos 25, nova chance na bola parada, com Robson carimbando a barreira. O time cresceu com o passar do tempo, adiantando linhas de marcação.

15-49m do 1°T | A partida ficou mais aberta. De longe, aos 32, Robson arriscou para fora. O Fortaleza teve muita dificuldade na criação e não conseguiu acionar os atacantes pelos lados, explorando mais na bola parada. O duelo no Castelão se estendeu até 49 por conta dos acréscimos.

Intervalo

0-15m do 2°T | Na volta do intervalo, o Corinthians acionou Yuri Alberto e Du Queiroz. O Fortaleza não mexeu, mas acelerou o ritmo. Aos 6, Juninho Capixaba cobrou escanteio com efeito e acertou o travessão. No rebote, Moisés pegou mal na bola para defesa de Cássio. O Timão respondeu em chute de longe de Giuliano para fora. Aos 12, Romarinho gira contra a marcação e bate por cima.

15-30m do 2°T | O Fortaleza melhorou na partida e pressionou o Corinthians. Aos 16, Robson chutou forte para defesa de Cássio. Na sequência do escanteio, após um bate-rebate, Lucas Sasha emendou o rebote para fora. O volume se transformou em gol aos 19: Moisés tabelou com Robson, driblou a marcação e chutou no canto para abrir o placar: 1x0. Aos 24, o zagueiro Ceballos sofreu um choque de cabeça e ficou desmaiado, sendo retirado do campo de ambulância. Assim, Vojvoda mexeu e colocou Habraão e Lucas Lima no jogo.

30-53m do 2°T | O goleiro Fernando Miguel fez grande defesa aos 30, em chute de Léo Natel. Para renovar o time fisicamente, Vojvoda colocou Depietri na vaga de Moisés. O Corinthians se lançou ao ataque e tentou controlar as ações. Aos 39, Yuri Alberto recebeu na área e finalizou para fora. Com a blitz paulista, o Fortaleza chamou Matheus Vargas e Tinga. A equipe se fechou e resistiu para vencer.

Escalações de Fortaleza x Corinthians

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Ceballos (Habraão), Titi e Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha e Hércules (Tinga); Romarinho (Lucas Lima), Moisés (Depietri) e Robson (Matheus Vargas). Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Cássio; Robert, Bruno Méndez, Robson e Lucas Piton; Fausto Vera (Du Queiroz), Ramiro e Giuliano (Renato Augusto); Matheus Vital (Léo Natel), Gustavo Silva (Adson) e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira.

Ficha Técnica | Fortaleza 1x0 Corinthians

Local: Arena Castelão

Horário: 18h (horário de Brasília)

Data: 21 de agosto de 2022 (domingo)

Gols: Moisés aos 19' 1ºT (1-0)

Cartões amarelos: Lucas Sasha (Fortaleza); Giuliano, Vitor Pereira [técnico] e Ramiro (Corinthians)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Transmissão: Premiere, Verdinha e Diário do Nordeste

